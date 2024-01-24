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16:57 24.01.2024

ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

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ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Збройні сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців, а також і надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку, заявили в Генеральному штабі.

"Задля зменшення саме ракетної загрози Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

З огляду на це, як наголосили в Генштабі, ЗСУ й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

У ЗСУ зазначили, що нездатність противника домогтися якихось результатів на полі бою продовжує його стратегію терору, зокрема й на Харківському напрямку.

"Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противник завдав 19 ракетних ударів по Харківщині. Застосовано: 26 ОКР С-300; три БР "Іскандер-М", - зазначається в повідомленні.

Унаслідок зазначених дій ворога загинули 16 людей, зокрема одна дитина. Поранені 78 осіб, зруйновані 13 будівель, зокрема одна лікарня, три навчальні заклади, шість житлових будинків.

Теги: #генштаб_зсу

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