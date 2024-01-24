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11:46 24.01.2024

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

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Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявляє, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, закладів та організацій, не можливе і не відбувається.

"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу на запитання, як він ставиться до питання бронювання діячів культури в ширшому розумінні, в. о. міністра заявив, що це непросте питання.

"Я можу вам сказати, що є випадки, коли, на мій погляд, людина робить досить серйозний внесок у посилення обороноздатності України, у посилення стійкості суспільства, у посилення позицій України за кордоном, що теж дуже важливо. Кожен і кожна з нашої сфери робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", - додав він.

Карандєєв наголосив, що це важливі люди для української культури, як загалом культура важлива для забезпечення стійкості та збереження національної ідентичності.

"Водночас спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, закладів та організацій, віднесених до стратегічного напряму, є неможливим і воно не відбувається", - підсумував в. о. міністра.

Теги: #мобілізація #карандєєв

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