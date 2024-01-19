ЗС України відбили 31 атаку окупантів під Авдіївкою за добу і ще 24 на лиманському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, за добу противник здійснив 9 безуспішних штурмів позицій наших військ", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 87 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському та лиманському напрямках.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів на Донеччині та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки на Луганщині, де противник намагався прорвати оборону наших військ... На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського на Донеччині. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак окупантів біля населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, на бахмутському напрямку - три атаки у Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище... На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки на захід від Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.