АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на загальну суму 1 млрд 744,75 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Рішення про штрафи було ухвалено та оприлюднено на сайті комітету 28 грудня 2023 року без зазначення назв компаній. В оприлюднених пізніше текстах рішень назви компаній також не оприлюднені, але зазначені номери справ.

У справі №128-26.13/4-22 виписано два штрафи на 721,894 млн грн кожен і ще один на 0,34 млн грн. Це розпочата комітетом 12 січня 2021 року справа про наявність різних цінових підходів ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг" під час укладення навесні 2021 року оптових контрактів на перепродаж газу населенню.

"Визнати дії групи "Інформація, доступ до якої обмежено" в особі "Інформація, доступ до якої обмежено", які полягали в застосуванні різних істотних умов в індивідуальних договорах до Рамкового договору купівлі-продажу "Інформація, доступ до якої обмежено" в період з 19.03.2021 по 30.09.2021 порушенням, передбаченим частиною першою статті 13 та пунктом 2 статті 50 закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку "Інформація, доступ до якої обмежено", що призвело до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання, та які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - йдеться в рішенні АМКУ.

Крім того, в розпочатій комітетом 25 квітня 2019 року справі №143-26.13/64-19 виписано штрафи на 50,87 млн грн і 249,752 млн грн. Це справа про купівлю АТ "Укртрансгаз" у "Нафтогазу України" в 2017-18 рр. природного газу для послуг балансування за вищими цінами, ніж НАК реалізовував промисловим і оптовим покупцям.

Штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк із дня отримання рішень. У цей самий період вони можуть бути оскаржені в суді.