Події

19:28 18.01.2024

За добу ворог завдав одного ракетного та 48 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав одного ракетного та 48 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав одного ракетного і 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні в четвер увечері.

Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Херсоні.

Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах Вовчанська, Миколаївки, Голубівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки Харківської області, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки, Водяного Донецької області.

Теги: #генштаб_зсу

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