Украинская авиация за сутки атаковала 7 районов скопления сил противника

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины в четверг утром.

Кроме того, украинская авиация ударила по одному пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов оккупантов.