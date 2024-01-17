У РАЙОНІ СУМ ПЕРЕБУВАЄ ВОРОЖИЙ БПЛА - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
У РАЙОНІ СУМ ПЕРЕБУВАЄ ВОРОЖИЙ БПЛА - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
У РАЙОНІ СУМ ПЕРЕБУВАЄ ВОРОЖИЙ БПЛА - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
Заступник голови ГУР України: Бойові дії триватимуть, ми не можемо допустити втрату території своєю бездіяльністю
Міноборони України ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл"
Генштаб ЗСУ: Російські окупаційні війська за минулу добу завдали шість ракетних і 69 авіаційних ударів
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