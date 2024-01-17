Події

21:14 17.01.2024

У РАЙОНІ СУМ ПЕРЕБУВАЄ ВОРОЖИЙ БПЛА - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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У РАЙОНІ СУМ ПЕРЕБУВАЄ ВОРОЖИЙ БПЛА - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

 

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