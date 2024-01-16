ВИБУХИ В ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 16 осіб, із них 2 у важкому стані
Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною, рух вантажівок у ПП "Ягодин-Дорогуськ" відновлено
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 16 осіб, із них 2 у важкому стані
Президент України обговорив із президентом Гани різні аспекти двостороннього співробітництва між країнами
Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною, рух вантажівок у ПП "Ягодин-Дорогуськ" відновлено
Президент Литви: Зараз потрібна швидкість реалізації ухвалених рішень щодо допомоги Україні, ми відстаємо від потреб українських солдатів
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