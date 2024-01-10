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19:29 10.01.2024

Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

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Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вільнюса провів зустріч із представниками литовського парламенту (Сейму).

"Під час зустрічі зі спікеркою сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту обговорили важливі питання, подальшу підтримку нашої інтеграції в НАТО, притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час війни проти України", - написав він у телеграмі.

Зеленський наголосив, що Україна чує чіткий і гучний голос Литви на свою підтримку, а також цінує лідерство сейму в багатьох питаннях допомоги на парламентському рівні.

 

Теги: #президент #литва #візит

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