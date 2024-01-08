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16:38 08.01.2024

Honda може побудувати завод із випуску електромобілів у Канаді вартістю $14 млрд

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Японський автовиробник Honda Motor Co. розглядає можливість будівництва підприємства з випуску електромобілів у Канаді, повідомляє газета Nikkei.

Інвестиції в проєкт можуть сягнути 2 трлн єн ($14 млрд).

Honda розглядає кілька майданчиків для будівництва заводу, зокрема, ділянку поруч із чинним підприємством компанії в провінції Онтаріо. Проєкт може передбачати створення потужностей для випуску електромобільних акумуляторів, зазначає Nikkei.

Автовиробник має намір ухвалити рішення щодо майданчика для будівництва канадського заводу до кінця 2024 року. Передбачається, що підприємство розпочне роботу на початку 2028 року.

Honda готується почати випуск електромобілів і акумуляторів в американському штаті Огайо в 2026 році, і канадський завод буде другим за величиною підприємством японської компанії в Північній Америці.

На частку цього регіону припадає близько 40% всього продажу Honda.

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