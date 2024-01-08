M-TAC допускає відновлення зруйнованого РФ виробництва за один-три роки за умови зовнішніх інвестицій

Розмір збитків від удару трьома російськими ракетами Х-101 по потужностях виробника тактичного одягу M-TAC, клієнтами якого є, зокрема, президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, такий, що відновити виробництво можна буде протягом від року до трьох за умови отримання значних інвестицій, повідомив співзасновник бренду Олександр Карасьов в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Власними силами (відновити виробництво і склади в Києві) ми не готові. З інвестиціями в 30% від знищених запасів зможемо відновитися за три роки, зі 100% - за рік", - сказав він.

Карасьов пояснив складність ситуації тим, що було знищено річний запас тканин.

"Якби знищено було тільки виробництво, це півбіди, а у нас знищені матеріали. Маємо ще чотири фабрики, 1000 працівників, але немає з чого шити. Друга проблема, що з 10 ліній з настилу і розкрою шість знищено", - зазначив співвласник M-TAC.

За його словами, раніше компанію в критичній ситуації, коли під час оборони Києва вона роздала більшість складу військовим, підтримав інвестиційний фонд Orexim Invest, який надав інвестиції для будівництва нового виробництва в Києві, зруйнованого тепер ракетним ударом РФ. Однак, зазначив Карасьов, "це все ж таки бізнес-відносини, остаточне рішення буде за інвесторами".

Він також уточнив, що тривалі терміни відновлення виробництва пояснюються необхідністю накопичити матеріали багатьох постачальників із різних країн, оскільки, наприклад, щоб виготовити сумку або рюкзак, потрібні матеріали від 15-20 постачальників. "Щоб на складі знову був повний список матеріалів, мине щонайменше пів року, а чесно кажучи - рік", - пояснив співвласник M-TAC.

Він утримався від оцінки необхідних інвестицій, щоб вороги не змогли оцінити шкоду, якої вони завдали.

"Але я вас запевняю, що жоден фонд не дасть у повному обсязі інвестиції на об’єм матеріалу, який знадобився виробництву на рік праці", - уточнив Карасьов.

За його словами, в компанії працювало до 1000 осіб: швачки, оператори верстатів, обслуговування розкрійних ліній тощо, проте буквально з дня на день виробництво зупиниться через брак матеріалів, і компанія муситиме відпустити працівників у неоплачувану відпустку, а потім відбудеться звільнення, а лише потім - спроби знову прийняти їх на роботу в разі відновлення виробництва.

Співвласник M-TAC також зазначив, що компанія не планує розміщувати замовлення на виробництво за кордоном, наприклад у Китаї, оскільки це призведе до втрати якості, і це буде ударом по ідеології бренду.

Голова Організації роботодавців легкої промисловості України Олександр Соколовський зазначив у фейсбуці, що оцінка втрат устаткування, сировини та готової продукції на зруйнованих майже 2000 кв. м виробництва і 1700 кв. м складів перевищує $9 млн.

За його словами, бізнес М-ТАС починався з хобі засновника Карасьова, який на початку 2000-х захоплювався страйкболом та іншими військовими іграми. До 2014 року в Україні було вже шість магазинів "Мілітарист", а з початком повномасштабної війни у 2014 році запустили власне виробництво з 10 швачок і з'явився бренд М-ТАС. У 2022 році обсяг виробництва зріс увосьмеро й сягнув 650 млн грн, зазначив Соколовський.

"Я впевнений, що компанія так просто не здасться, а навпаки - стане ще злішою до ворога та буде ще активніше розвиватися, знайде і фінансування, і партнерів, і впізнаваність на зовнішніх ринках, і нові контракти та ринки збуту!" - написав голова Організації роботодавців легкої промисловості України.

Джерела:

https://forbes.ua/company/z-investitsiyami-zmozhemo-vidnovitisya-za-rik-tri-shcho-bude-z-brendom-m-tac-chie-virobnitstvo-postrazhdalo-vid-rosiyskikh-raket-blits-intervyu-iz-spivzasnovnikom-oleksandrom-karasovim-05012024-18353

https://www.facebook.com/sokolovsky.inform/posts/pfbid024KPHey4pyR1tEQRe9sKyzYBEwhaJXAz1LdhwhfQRdJunTsTAj6x9typowgdgPmSBl