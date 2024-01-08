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16:23 08.01.2024

Держаудитслужба не вимагала від оборонних підприємств даних про їх розташування

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Державна аудиторська служба не вимагала від оборонних підприємств жодних даних про розташування їхніх виробництв і тим більше не розголошувала їх. З початку повномасштабної війни аудитори взагалі не оприлюднюють адреси підприємств, на яких проходять перевірки та ревізії, йдеться у заяві ДАСУ, опублікованій на офіційному телеграм-каналі у понеділок.

У ній Держаудитслужба спростувала заяви про те, що нібито оприлюднила інформацію, що стосується ВПК і закупівель в оборонній галузі.

"Держаудитслужба не вимагає від виробників ВПК документи про реальне розташування складів і виробничих потужностей та від початку широкомасштабної війни не оприлюднює адреси підприємств, на яких проходять перевірки та ревізії", – сказано в заяві.

Також ДАСУ наголошує, що контролює ефективність використання коштів платників податків, зокрема і в оборонній сфері. І для цього запитує у виробників озброєння та аналізує лише первинну фінансову документацію, а не технічні креслення чи документацію про вироби оборонного призначення.

Аудитори вважають, що подібні маніпулятивні заяви завдають  шкоди не лише репутації служби, а й обороноздатності держави.

"Очевидно, що поширення недостовірної інформації є проявом дискредитаційної кампанії, котру розгорнули проти Держаудитслужби нечесні виробники, аудит діяльності яких показав численні порушення законодавства", – вважають у ДАСУ.

Служба закликає перевіряти дані та не поширювати сумнівні заяви.

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