Зеленський обговорив із королем Бахрейну питання двосторонньої взаємодії та підтримку української Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою аль-Халіфою, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - наголосив Зеленський.

Зазначається, що сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку української Формули миру.

Окрім цього, Зеленський поінформував короля Бахрейну про заходи, яких вживає Україна для підтримки безперешкодного експорту зерна Чорним морем і в такий спосіб забезпечення глобальної продовольчої стабільності.

Президент України подякував представнику Бахрейну за участь у попередніх зустрічах радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо імплементації української Формули миру.

Зеленський запросив короля Бахрейну взяти участь у наступному такому заході, який відбудеться в січні в Давосі.