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ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області
Україна перебуває під масованою ракетною атакою
Зафіксовано додатковий зліт 4 бортів Ту-22М3 ВКС РФ
Зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95МС ПКС РФ
Унаслідок обстрілу громади Херсона двоє людей загинули, троє дістали поранення
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ПРАЦЮЄ ППО - ГОЛОВА ОВА
Окупанти вночі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду
На фронті відбулося 35 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 21 атаку противника
МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА КРИВИЙ РІГ - МЕР МІСТА
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У КРИВОМУ РОЗІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів
ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника
ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ДНІПРІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
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