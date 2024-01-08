Події

07:08 08.01.2024

ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА

1 хв читати

ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

Україна перебуває під масованою ракетною атакою

Зафіксовано додатковий зліт 4 бортів Ту-22М3 ВКС РФ

Зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95МС ПКС РФ

Унаслідок обстрілу громади Херсона двоє людей загинули, троє дістали поранення

ОСТАННЄ

Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ПРАЦЮЄ ППО - ГОЛОВА ОВА

Окупанти вночі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду

На фронті відбулося 35 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 21 атаку противника

МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА НА КРИВИЙ РІГ - МЕР МІСТА

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У КРИВОМУ РОЗІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ДНІПРІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА