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07:57 02.01.2024

НОВІ ВИБУХИ В КИЄВІ

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НОВІ ВИБУХИ В КИЄВІ

 

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На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

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Унаслідок ранкових ударів по Харкову одна жінка загинула, 41 людина постраждала

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

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Через задимлення у Подільському районі через ракетну атаку влада просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

Унаслідок ранкових ударів по Харкову одна жінка загинула, 41 людина постраждала

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва 16 постраждалих у багатоповерховому будинку - Кличко

Відомо про 22 постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову, 16 госпіталізовано - Синєгубов

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Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

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