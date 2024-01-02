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НОВІ ВИБУХИ В КИЄВІ
На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко
Померла одна постраждала в Солом'янському районі Києва, 27 шпиталізовані - Кличко
Унаслідок ранкових ударів по Харкову одна жінка загинула, 41 людина постраждала
У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко
У Солом'янському районі Києва 16 постраждалих у багатоповерховому будинку - Кличко
Унаслідок обстрілу Білозерки постраждала жінка - Херсонська ОВА
Через задимлення у Подільському районі через ракетну атаку влада просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці
Відомо про 22 постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову, 16 госпіталізовано - Синєгубов
Кличко: У Подільському районі Києва горить склад
Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна
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