У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ
У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ
У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ
Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи
Унаслідок масованого ракетного удару 29 грудня постраждали 159 людей, відомо про 39 загиблих – Зеленський
Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи
Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури
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