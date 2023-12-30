Події

19:23 30.12.2023

У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ

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У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ

 

 

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