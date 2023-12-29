У КИЄВІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПІД ЗАВАЛАМИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ВЛАДА
У КИЄВІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПІД ЗАВАЛАМИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ВЛАДА
У КИЄВІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПІД ЗАВАЛАМИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ВЛАДА
Через ракетний обстріл у Києві госпіталізували сімох постраждалих, п'ятеро з них - у Шевченківському районі
У Києві п'ятеро постраждалих після ворожої атаки, пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - Кличко
Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони
Через ракетний обстріл у Києві госпіталізували сімох постраждалих, п'ятеро з них - у Шевченківському районі
У Києві п'ятеро постраждалих після ворожої атаки, пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - Кличко
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