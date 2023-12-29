Події

08:49 29.12.2023

У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО

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У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО

 

 

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