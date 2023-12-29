У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО
У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО
У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО
Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА
Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА
Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито
Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було
Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони
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