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У КИЄВІ ЧУТИ СЕРІЮ ВИБУХІВ
Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих
У Львові зафіксували два прильоти - Садовий
В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа
РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення
Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів
Харків під обстрілом втретє за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту
Харків під обстрілом вдруге за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту
Окупанти завдають ударів по Харкову
За добу авіація Сил оборони атакувала 17 районів скупчення сил противника - Генштаб
За добу було 53 бойові зіткнення, Сили оборони стримують ворога поблизу Мар'їнки - Генштаб
Війська РФ за добу завдали чотирьох ракетних і 86 авіаударів
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ. У МІСТІ ТА ОБЛАСТІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ ЗАГРОЗУ - ЗМІ
Армія РФ вранці завдала, попередньо, ракетного удару по Конотопу, троє людей травмовано
ВИБУХИ В КИЄВІ. ПРАЦЮЄ ППО - МЕР КЛИЧКО
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