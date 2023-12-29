В Україні МВФ зосереджений на підтримці соцзобов'язань держави, а не на військовій сфері - представник Фонду

Міжнародний валютний фонд зосереджений на підтримці роботи української держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері, повідомив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю "Голосу Америки" 28 грудня.

"Ми підтримуємо і стежимо за бюджетом загалом, а не за окремими видатками, і ми та донори допомагаємо уряду України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди", - сказав Кеммер.

"Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ", - пише "Голос Америки".

"Ми очікуємо, щоб генерувалися внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", - наголосив Кеммер.

