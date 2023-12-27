ДТЕК відновив електропостачання понад 15 тис. сімей Лиманської та Святогірської громад після деокупації

Енергетики "ДТЕК Донецькі електромережі" повернули світло до деокупованих громад півночі Донбасу, які постраждали від бойових дій і були звільнені від окупантів.

"Світло повернули у понад 20 населених пунктів в домівки понад 15 тисяч родин, зокрема Лиманської та Святогірської громади", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу в середу.

У компанії зазначили, що це було критично важливо для відновлення життя деокупованих громад. Енергетики доклали максимум зусиль, щоб виконати роботи якнайшвидше, попри постійні бойові дії в регіоні.

"ДТЕК об’єднав всі зусилля і ресурси, пліч-о-пліч деокуповані громади Донеччини відновлювали понад 60 енергетиків. Допомагали їм 34 фахівці з трьох ОСР ДТЕК Одеської, Дніпропетровської та Київської областей. Ми відновили понад 370 кілометрів ліній електропередач, що були зруйновані обстрілами. Було відремонтовано та включено 14 високовольтних підстанцій та 126 трансформаторних підстанцій", - поінформували в ДТЕК.

Як доповнили в енергохолдингу, енергетики були першими, хто після військових заходив до деокупованих населених пунктів. Роботи були надзвичайно складними і через масштабні замінування територій, і через близькість до лінії фронту, де ворог міг активно обстрілювати міста та села.

"ДТЕК Донецькі електромережі" дбає про безпеку співробітників. Всі роботи проводитись тільки після огляду саперів, а співробітники працювали в спеціальних касках та бронежилетах", - наголосили в компанії.