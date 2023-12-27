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"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір наростити інвестиції в 2024 році на 20% і виступає за держзамовлення, бронювання працівників та держдопомогу в логістиці

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір наростити інвестиції в 2024 році на 20% і виступає за держзамовлення, бронювання працівників та держдопомогу в логістиці

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) вважає за можливе збільшення реалізації продукції на внутрішньому ринку завдяки державному замовленню, бронюванню працівників та нормалізації логістичних шляхів, планує зростання інвестицій у 2024 році на 20%.

Згідно з прес-релізом, такі пропозиції були озвучені під час відвідин підприємства першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економіки Юлією Свириденко АМКР.

Уточнюється, що віце-прем'єр побувала у гірничому та металургійному департаментах та обговорила з керівництвом підприємства шляхи збільшення виробництва та необхідні заходи, які уряд може вжити для сприяння його зростанню.

Серед шляхів державної підтримки обговорювалися можливість держзамовлення на продукцію вітчизняних підприємств, бронювання працівників, подолання дефіциту кадрів на ринку праці та нарощування потужностей логістичних шляхів експорту, у тому числі за рахунок морського коридору та страхування судів від військових ризиків, який нещодавно запустив уряд.

Свириденко наголосила, що металургія завжди була фундаментальною галуззю української економіки: до вторгнення ГМК створював близько 10% ВВП та приносив близько третини грошової виручки від усього товарного експорту. Ця галузь завжди була і залишається експортно-орієнтованою.

"Найважливіше, що зараз може зробити уряд для української металургії, - забезпечити безперешкодний експорт морем. У цьому напрямку ми маємо важливе досягнення. У вересні тимчасовим морським коридором були перші судна з металом. А в листопаді ми зафіксували загальне зростання експорту морем на 70% ...Наразі працюємо над повним розблокуванням морської логістики та запуском механізму страхування судів, який вже напрацьований", - цитує прес-служба слова першого віце-прем'єра.

У свою чергу, в.о. генерального директора АМКР Олена Бізяєва зазначила, що у 2023 році АМКР планує виробити понад 1,4 млн тонн чавуну, 1 млн тонн сталі та 0,8 млн тонн прокату.

"Навіть у військовий час АМКР продовжує інвестувати у виробництво та розвиток. Так, бюджет капітальних інвестицій у 2023 році склав $130 млн, а у 2024 році він зросте до $155 млн. ArcelorMittal залишається в Україні та залишається з Україною", - наголосила Бізяєва.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Як повідомлялося, АМКР у 2022 році скоротив випуск прокату на 77% порівняно з попереднім роком – до 1,1 млн тонн, виплавку сталі – на 76,3%, до 1,2 млн тонн, чавуну – на 71%, до 1 ,6 млн. тонн.

Теги: #криворiжсталь #арселорміттал

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