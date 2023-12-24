Події

19:25 24.12.2023

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

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Шмигаль: Нехай Різдво сповнить нас силою і натхненням на добрі і відважні вчинки заради ближніх та всієї України

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