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12:58 22.12.2023

Із Росії повернули ще одну дитину

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Україні вдалося повернути ще одну дитину - 12-річного хлопчика, сина військовослужбовця Збройних сил України, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Додому повернули 12-річного хлопчика. Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а потім - у РФ", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як розповів Лубінець, "Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18 місяців! І ще чотири місяці – на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі".

За словами омбудсмена, мати дитини не могла повернути дитину самостійно "через те, що вона військовослужбовець ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас із проханням допомоги повернути її сина".

"Офіс омбудсмена напрацював шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик удома!", - зазначив Лубінець.

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