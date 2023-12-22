Єрмак провів нараду з представниками 32 країн, а також ЄС щодо надання Україні гарантій безпеки

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду з представниками дипломатичних представництв щодо стану виконання домовленостей про надання Україні гарантій безпеки на основі Спільної декларації лідерів G7 та України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, у нараді в режимі відеоконференції взяли участь посли та глави дипломатичних установ США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Албанії, Бельгії, Люксембургу, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Португалії, Румунії, Словенії, Фінляндії, Чехії, Чорногорії, Швеції, Польщі, Словаччини, Туреччини та Європейського Союзу.

З боку України в заході взяли участь заступники глави ОП Ігор Жовква та Роман Машовець, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, глава СБУ Василь Малюк, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, радники глави ОП Дар'я Зарівна та Олександр Бевз.

Єрмак зазначив, що до декларації про надання Україні гарантій безпеки приєдналася 31 держава. Серед них розпочато двосторонні переговори з усіма країнами G7, двосторонні консультації щодо угод про надання Україні гарантій безпеки розпочато з Нідерландами та ЄС. У свою чергу Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія вже передали проєкти відповідних угод.

Єрмак також повідомив, що 15 держав висловили готовність розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод про надання Україні безпекових гарантій, однак шість країн ЄС: Австрія, Хорватія, Мальта, Польща, Словаччина та Угорщина, а також п'ять країн-членів НАТО: Туреччина, Польща, Словаччина, Угорщина та Хорватія - не приєдналися до Спільної декларації.

"Декларація, укладена у Вільнюсі, передбачає не лише двосторонні угоди. Є також можливість укладення багатосторонніх угод щодо гарантій безпеки. Однією з перспективних тематик може стати безпека в Чорному морі", - наводить слова Єрмака пресслужба.

Він також зазначив, що Україна готова переходити від консультацій до двосторонніх переговорів із державами щодо укладення угод про гарантії безпеки. Крім цього, глава ОП наголосив на "важливості юридично зобов’язального характеру та подальшої ратифікації відповідних угод".

У свою чергу заступник глави ОП Ігор Жовква висловив упевненість, що згодом усі країни, які є підписантами Спільної декларації, розпочнуть переговори. А також про те, що під час консультацій Україна наполягає на необхідності укладення саме юридично обов'язкових угод про гарантії безпеки.

"Зараз ми напрацьовуємо військовий компонент гарантій безпеки. Цей розділ має бути найбільш досконало виписаний. На цьому наголошував президент України під час нещодавньої підсумкової пресконференції", - зазначив Жовква.

Окрім цього, документ про гарантії безпеки має передбачати дієві санкції, зокрема превентивні, проти РФ, а також чіткий механізм щодо того, як реагуватимуть партнери в разі повторної російської агресії.

Міністр оборони Рустем Умєров також наголосив на важливості безпекових компонентів угод, що стосуються подальшого розвитку спроможностей військово-промислового комплексу України, та закликав партнерів долучитися до імплементації майбутньої стратегії українських Сил оборони.

"Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що його відомство пропонує включити до структури двосторонніх документів п’ять позицій: стимулювання інвестування країн-партнерів у обслуговування та виробництво військової техніки в Україні на час війни; забезпечення доступу підприємств ОПК України до ланцюжків постачання критичних матеріалів та складників для виробництва зброї; поглиблення інтеграції ОПК України з військово-промисловими комплексами країн-партнерів; забезпечення обміну технологіями та локалізація виробництва; забезпечення фінансування закупівлі озброєння та військової техніки для потреб оборони під час війни", - ідеться в повідомленні.

Зі свого боку, заступник глави ОП Роман Машовець наголосив на важливості напрацювання практичних механізмів, що допоможуть реалізувати положення декларації в забезпеченні надійних Сил оборони, здатних боронити Україну зараз і в майбутньому. А заступник глави МЗС Микола Точицький наголосив на важливості питань захисту інформації, інвестицій, інтелектуальної власності та фізичної безпеки.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко також наголосив на тому, що важливим пунктом гарантій безпеки має стати протидія гібридним загрозам, а глава СБУ Василь Малюк наголосив на важливості врахування питань інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Глава ОП наголосив, що важливою частиною двосторонніх угод будуть положення про спільне оборонне виробництво, і наголосив на важливості питань про інформаційну безпеку.

Очільник ОП закликав представників дипломатичного корпусу України також активніше долучатися до цієї роботи та зазначив, що президенту Володимиру Зеленському буде передано актуальну інформацію щодо перебігу консультацій про надання Україні безпекових гарантій та про стан імплементації Спільної декларації.

"Будемо пропонувати президентові України сформувати делегацію для проведення переговорів щодо двосторонніх та багатосторонніх угод із питання гарантій безпеки. Також разом з вами ми розробимо план щодо подальшого розширення кола країн-гарантів, проведення перемовин та укладення відповідних безпекових угод", - наголосив Єрмак.