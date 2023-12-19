Українське суспільство має чітко розуміти, як держава буде проводити реінтеграцію Криму та всіх інших окупованих територій після перемоги - ректор КНУ Шевченка

Українське суспільство має чітко розуміти, як держава буде проводити реінтеграцію Криму та всіх інших окупованих територій після перемоги у війні, заявив ректор Київського національного університету імені Тарас Шевченка Володимир Бугров під час науково-практичної міжнародної конференції: "Спеціальний трибунал. Реінтеграція Криму та всіх т.о. територій. Воєнні злочини. Компенсаційний механізм" в інституті міжнародних відносин КНУ Шевченка.

Конференцію організував Інститут міжнародних відносин при підтримці Офісу Президента. До обговорення долучилися представники органів влади, науковці і представники вітчизняних та міжнародних організацій.

Учасники конференції проаналізували діяльність національних та міжнародних установ щодо створення спеціального трибуналу через агресію РФ, притягнення до відповідальності за воєнні злочини, повернення депортованих дітей, реінтеграції Криму та всіх окупованих територій України. Крім цього на конференції приділили увагу розробці механізму компенсації та забезпеченню підтримки в цьому напрямку з боку національної та міжнародної спільноти.

Ректор КНУ Володимир Бугров під час виступу зосередився на трьох аспектах актуальності проведення конференції з такою проблематикою саме зараз.

"Символічно, що захід проводиться в день працівника суду. Маю надію, що завдяки справедливому суду ми покараємо зло. Захід є важливим у трьох аспектах. Ви бачите тут як дипломатів, представників влади, громадськість, так і викладачів і студентів. Перша площина - теоретична. Ми знаємо, що Друга світова війна закінчилася спеціальним рішенням про "імперський трибунал". І для цього потрібні були юристи і правники найвищого рівня, які обгрунтували цю ідею", - сказав ректор.

Другий аспект за його словами суто практичний, адже «теорію реалізовувати в практику саме тим, хто на цьому спеціалізується», зокрема, студентам.

"Третя площина - світоглядна, тому що, коли ми кажемо про вчорашнє рішення Європейської Ради про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС, це дискусії, в тому числі, про цінності, про те що будь-які норми права і дії в цій царині мають своїх суб’єктів і цими суб’єктами є люди", - додав ректор.

Бугров впевнений, що майбутнє вирішується не лише на полі бою, але й на спеціальному трибуналі.

Також ректор КНУ виділив декілька аспектів, чому деокупація Криму та інших тимчасово окупованих територій є принциповими питаннями і чому вже зараз потрібно говорити про їх реінтеграцію.

"Для мене особисто перемога, це коли я приїду на набережну в Ялту. Для мене дійсно перемога - це деокупація Криму. Уявімо, що завтра ми перемогли, а що далі? Потрібно допомогти банально в найпростіших питаннях людям. Вода, сміття, звʼязок. Це вже має робити держава Україна. А питання про колаборантів? Ми памʼятаємо, що були гарячі голови, які кожного або кожну хто залишився на окупованих територіях записували в колаборанти. Мене це дивувало, бо це життя і долі людей. Нам треба вирішити ці питання зараз, щоб ті люди, хто лишився на окупованих територіях, розуміли, що далі буде робити держава", - вважає Бугров.

Також ректор впевнений, що не можна зараховувати всіх, хто залишився на окупованих територіях, автоматично в колаборанти, "бо це тхне 1937 роком".