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17:25 15.12.2023

Зеленський: Зробимо все, щоб наступного року ми були впевнені в оборонній і фінансовій підтримці

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Зеленський: Зробимо все, щоб наступного року ми були впевнені в оборонній і фінансовій підтримці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні тижні будуть активними в зовнішній політиці.

"Ми продовжуємо роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася і в Європі, і в Америці, з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу й міжнародне право", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною, і щоб наступного року ми всі могли бути впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофінансовій, і політичній підтримці", - сказав Зеленський.

Теги: #внутрішня_політика
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