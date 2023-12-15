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03:25 15.12.2023

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

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Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

Світовий банк 14 грудня оголосив про надання $1,34 млрд додаткової фінансової допомоги для забезпечення критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні, повідомляється в прес-релізі Світового банку.
"Цей пакет фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE)" передбачає подальшу підтримку виплати пенсій людям похилого віку, грантову підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні банку у четвер.
Вказується, що цей пакет фінансування складається із позики Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів США, підкріпленого кредитними коштами Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), яку підтримує уряд Японії. Також пакет включає грант у розмірі 190 мільйонів доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відновлення та реформування України (URTF); грант у розмірі 20 мільйонів доларів США від уряду Швейцарії; та грант у розмірі 50 мільйонів доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки.
Проект PEACE є невід'ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення фінансових потреб у 2024 році.
Після вторгнення Росії в Україну мобілізована Світовим банком допомога дозволила уряду України надавати основні державні послуги, що охоплюють понад 15 мільйонів українців. Разом із схваленим сьогодні пакетом допомоги, Світовий банк вже мобілізував понад 39 мільярдів доларів США екстреного фінансування на підтримку України, включаючи зобов'язання та гарантії донорів таких країн, як США, Японія, Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція , Данія, Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.

Теги: #україна #фінансування #світовий_банк

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