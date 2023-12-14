Фон дер Ляєн про рішення щодо України та Молдови: Цей день залишиться в історії нашого Союзу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала день, коли лідери Європейського Союзу ухвалили рішення розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, таким, який залишиться в історії Союзу.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter), коментуючи це рішення Європейської Ради.

"Лідери вирішили розпочати переговори про вступ України та Молдови й надати статус кандидата Грузії. Стратегічне рішення і день, який залишиться в історії нашого Союзу. Пишаємося, що виконали свої обіцянки, й радіємо за наших партнерів", - написала фон дер Ляєн.