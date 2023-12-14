У КИЄВІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КИЄВІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КИЄВІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський виступив через відеозв'язок на саміті ЄС, закликавши лідерів ухвалити рішення розпочати переговори про вступ
Скепсис про військові перспективи України набирає сили, але він загрожує небезпечними наслідками, - Кулеба
Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до союзу
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