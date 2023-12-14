Події

16:01 14.12.2023

У КИЄВІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КИЄВІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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