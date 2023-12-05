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02:37 05.12.2023

Агентство відновлення отримає 20 тис. тонн металу для будівництва захисту об'єктів енергетики від "Шахедів"

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Агентство відновлення отримає 20 тис. тонн металу для будівництва захисту об'єктів енергетики від "Шахедів"


Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає 20 тис. тонн металу на будівництво споруд другого рівня захисту об'єктів енергетики завдяки фінансуванню Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), повідомила прес-служба відомства.

"У межах проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Агентство відновлення отримає 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту. Це захист від дронів і шахедів. Уже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції", - йдеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбук 4 грудня.

До другого рівня захисту належать 22 підстанції, 63 автотрансформатори в 14 областях. Загалом Агентство працює над трьома рівнями захисту.

Зазначається, що рішення про захист енергетичних об'єктів було ухвалено урядом і Генеральним штабом ЗСУ. Агентство працює спільно з НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo, яке формує завдання на проєктування і будівництво.

"Під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, посібник для інженерних військ і міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання у Великій Британії за нормативами та стандартами Великої Британії та США", - наголошується в повідомленні.

Теги: #сша #україна #енергетика

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