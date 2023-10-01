ДО ВІДОМА ПІДПИСНИКІВ! З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН 1 ЖОВТНЯ ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ РОЗМІЩУВАТИМЕТЬСЯ НА САЙТІ АГЕНТСТВА
ДО ВІДОМА ПІДПИСНИКІВ! З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН 1 ЖОВТНЯ ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ РОЗМІЩУВАТИМЕТЬСЯ НА САЙТІ АГЕНТСТВА
ДО ВІДОМА ПІДПИСНИКІВ! З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН 1 ЖОВТНЯ ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ РОЗМІЩУВАТИМЕТЬСЯ НА САЙТІ АГЕНТСТВА
Керівники України, військове командування та Боррель вшанували пам'ять воїнів, які загинули за Батьківщину
Керівники України, військове командування та Боррель вшанували пам'ять воїнів, які загинули за Батьківщину
Усунення недоліків під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу буде здійснено коштом групи компаній RDS
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