Форум оборонних індустрій відкрив новий етап розвитку оборонної промисловості

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок нового етапу розвитку української оборонної промисловості.

"Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він показав глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та всього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія", - сказав він.

За його словами, "наші виробники підписали на форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми - кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням наявної співпраці".

"Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, це виробництво порохів, виробництво боєприпасів, підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних і морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це лише перший такий форум, узяли участь понад 250 компаній", - сказав Зеленський.

Він вважає, що "наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це - потенціал, який почав реалізовуватися".

Наша держава, сказав Зеленський, "може стати й обов'язково стане донором глобальної безпеки, зокрема завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та непохитності нашого народу".