Події

17:16 30.09.2023

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИБУХ НА НАФТОВОМУ ОБ'ЄКТІ В НАДВІРНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ В ПРИКАРПАТТІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИБУХ НА НАФТОВОМУ ОБ'ЄКТІ В НАДВІРНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ В ПРИКАРПАТТІ

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