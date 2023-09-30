ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИБУХ НА НАФТОВОМУ ОБ'ЄКТІ В НАДВІРНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ В ПРИКАРПАТТІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИБУХ НА НАФТОВОМУ ОБ'ЄКТІ В НАДВІРНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ В ПРИКАРПАТТІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИБУХ НА НАФТОВОМУ ОБ'ЄКТІ В НАДВІРНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ В ПРИКАРПАТТІ
Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно
Київ закликає іноземні держави не брати участі у пропагандистських заходах Мінська щодо легалізації незаконного переміщення українських дітей
Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік
Боррель в Одесі: Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією
Боррель: оборонній промисловості ЄС є що принести, але також є чому повчитися на бойовому досвіді та інноваціях України
Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно
Кількість перетинів кордону на виїзд з України на тижні перевищила кількість перетинів на в'їзд на 21 тис. - Держприкордонслужба
Київ закликає іноземні держави не брати участі у пропагандистських заходах Мінська щодо легалізації незаконного переміщення українських дітей
Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік
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