У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Шмигаль: Майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн на гуманітарне розмінування
Перевиробництво е/е "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" допомогло збалансувати енергосистему влітку - НКРЕКП
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та ЄС
Парламент Швейцарії не став послаблювати обмеження на реекспорт зброї в країни, залучені в конфлікти
Канадська діаспора допомогла відновити доступ до безпечної води для 25 тис. осіб у 36 селах Херсонщини
ЗСУ відбили атаки окупантів на сході України і продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках
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