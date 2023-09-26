У ВСІЙ УКРАЇНІ - РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА, ПОВІДОМИЛИ ПОВІТРЯНІ СИЛИ
У ВСІЙ УКРАЇНІ - РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА, ПОВІДОМИЛИ ПОВІТРЯНІ СИЛИ
У ВСІЙ УКРАЇНІ - РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА, ПОВІДОМИЛИ ПОВІТРЯНІ СИЛИ
Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ
СБУ підозрює ексголову "Київводоканалу" в розкраданні майже 65 млн бюджетних грн під час боїв за столицю
Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ
РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США
На куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дронів знищили російську техніку на $7 млн - Сирський
На таврійському напрямку втрати ворога за добу становили 190 осіб, також знищено 35 одиниць військової техніки - Тарнавський
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