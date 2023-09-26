Події

14:30 26.09.2023

У ВСІЙ УКРАЇНІ - РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА, ПОВІДОМИЛИ ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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У ВСІЙ УКРАЇНІ - РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА, ПОВІДОМИЛИ ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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