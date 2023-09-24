ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
Сили оборони за добу ліквідували 390 окупантів, загальні втрати противника перевищили 275 тис. особового складу
Окупанти завдали авіаударів уранці по Бериславському району, 2 мирних жителі загинули, 3 постраждали - Офіс генпрокурора
Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, щонайменше 6 жителів постраждали - голова міськадміністрації
Окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню - ОВА
Обстрілу зазнали 8 населених пунктів Донецької області - поліція зібрала докази військових злочинів РФ
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