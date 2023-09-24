Події

13:42 24.09.2023

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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