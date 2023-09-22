Події

19:23 22.09.2023

ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

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ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) обладнає автономним опаленням квартири та будинки в Охтирці (Сумська область).

"На Сумщині Український Червоний Хрест реалізує програму "Зима": 85 осель в Охтирці будуть облаштовані автономним опаленням. Це 34 квартири та 51 будинок у приватному секторі міста", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Програма передбачає виконання робіт із зовнішнього прокладання газопроводу, розведення газопроводу у квартирах, встановлення та підключення котлів до газової мережі. Загальна вартість програми становить майже 5 млн грн.

Проєкт втілює в життя Сумська обласна та Охтирська міська організації ТЧХУ.

 

Теги: #зима #підготовка #тчху

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