ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах
Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція
Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус
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