РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА НА ПІВДНІ - ПОПЕРЕДНЬО ВИПУЩЕНО НАДЗВУКОВІ ПРОТИКОРАБЕЛЬНІ РАКЕТИ "ОНІКС" - ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ
РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА НА ПІВДНІ - ПОПЕРЕДНЬО ВИПУЩЕНО НАДЗВУКОВІ ПРОТИКОРАБЕЛЬНІ РАКЕТИ "ОНІКС" - ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ
РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА НА ПІВДНІ - ПОПЕРЕДНЬО ВИПУЩЕНО НАДЗВУКОВІ ПРОТИКОРАБЕЛЬНІ РАКЕТИ "ОНІКС" - ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА
Ректор КНУ ім. Шевченка вважає безпідставними справи про нібито розкрадання на ремонті бомбосховищ і закупівлі генераторів
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