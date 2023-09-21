Події

18:52 21.09.2023

РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА НА ПІВДНІ - ПОПЕРЕДНЬО ВИПУЩЕНО НАДЗВУКОВІ ПРОТИКОРАБЕЛЬНІ РАКЕТИ "ОНІКС" - ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ

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РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА НА ПІВДНІ - ПОПЕРЕДНЬО ВИПУЩЕНО НАДЗВУКОВІ ПРОТИКОРАБЕЛЬНІ РАКЕТИ "ОНІКС" - ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ

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