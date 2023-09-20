Мережа ботів намагалсь завадити зустрічі Зеленського з Натаньяху - посольство

Напередодні запланованій зустрічі на полях ООН президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Беньяміна Натаньяху в рамках щорічного саміту ООН була виявлена ціла мережа інтернет-ботів. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

"Попередження ботів: Перед зустріччю Нетаньяху та президента Зеленського ми виявили на платформі Х ворожу мережу ботів. Фейкова мережа поширює на івриті звинувачення проти президента Зеленського та українського народу", - йдеться в заяві.

В.Зеленський прибув на щорічний саміт ООН, де в нього запланована низка зустрічей зі світовими лідерами.