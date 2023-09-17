Події

23:19 17.09.2023

Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

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Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

 Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту, що відбувається в американському м. Юджин, повідомляють на сторінці Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної у Фейсбук.
"Золото нашій чинній чемпіонці світу приніс стрибок на 2.03 м, що стало найкращим результатом сезону для неї особисто та у світі! Підкорила цю висоту, встановивши особистий рекорд, і віцечемпіонка Олімпіади-2020 Нікола Оліслагерс з Австралії, але зробила це з третьої спроби, натомість українка з другої, що й вирішило долю першого місця", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 21-річна дніпрянка вдруге поспіль стала переможницею фіналу "Діамантової ліги". Торік так само з результатом 2.03 вона тріумфувала в Цюріху.
 

Теги: #україна #ліга #виграш #магучіх

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