ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ
ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ
ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ
Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення
Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення
ЗС України за добу завдали ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів, дев’яти ворожих артсистемах і складу боєприпасів
ЗС України продовжують контрнаступ на бахмутському та мелітопольському напрямках і відбили атаки окупантів на трьох інших
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