Події

22:11 17.09.2023

ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

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ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

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