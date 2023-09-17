Події

16:20 17.09.2023

У Бериславському районі, підірвавшись на міні, загинув тракторист, ще один чоловік травмований

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У Бериславському районі, підірвавшись на міні, загинув тракторист, ще один чоловік травмований

Один мирний житель Бериславського району Херсонської області загинув і ще одного госпіталізовано з травмами внаслідок наїзду трактора під час польових робіт на залишену російськими окупантами міну, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю.

"Під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав численні травми. У нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня. У в край важкому стані його госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер. Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

У зв'язку з цим він закликав жителів області не розпочинати сільськогосподарські роботи, доки поля не перевірять сапери.

 

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