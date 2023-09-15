Події

22:00 15.09.2023

ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД КИЄВА ВІДПРАВИВ ШУФРИЧА ПІД АРЕШТ НА 60 ДНІВ БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ

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ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД КИЄВА ВІДПРАВИВ ШУФРИЧА ПІД АРЕШТ НА 60 ДНІВ БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ

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