Події

10:31 15.09.2023

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

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Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

Українські війська продовжують наступ на південь від міста Бахмут Донецької області після звільнення села Андріївка Бахмутської громади, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Як передає Military Media Center у п'ятницю, за словами спікера, українські війська продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут, мали частковий успіх у районі села Кліщіївка Бахмутської громади.

"У ході штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

 

Теги: #генштаб_зсу

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