Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони завдала протягом минулої доби десяти ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас підрозділи українських ракетних військ завдали за добу ураження по одному пункту управління російських окупантів, двох ворожих зенітно-ракетних комплексах, п'яти артилерійських засобах і одному складу боєприпасів противника.