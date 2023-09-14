Події

19:06 14.09.2023

Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

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Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони завдала протягом минулої доби десяти ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас підрозділи українських ракетних військ завдали за добу ураження по одному пункту управління російських окупантів, двох ворожих зенітно-ракетних комплексах, п'яти артилерійських засобах і одному складу боєприпасів противника.

 

 

Теги: #генштаб_зсу

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