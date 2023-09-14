ЗСУ просунулися під Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області

Сили оборони України стримують атаки окупантів на авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку й наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, звільняючи окуповані території.

"У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, витісняють противника з займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень.

"На авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак у районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області... На мар'їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар'їнки", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, безуспішно намагається чинити збройні провокації з порушенням державного кордону України, повідомили в Генштабі.