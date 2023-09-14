Ідентифіковано військовослужбовців РФ, які вбили охоронця "Новуса" в Бучі

Правоохоронці встановили та повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям РФ, яких підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації. Двом командирам, заряднику самохідних артилерійських гармат і старшому розвіднику-далекомірнику 1 самохідної артилерійської батареї у складі 76 десантно-штурмової дивізії РФ інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - інформує Офіс генпрокурора в четвер.

Як повідомляється, за даними слідства, "27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ Бучею старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим військовослужбовцям РФ всіх бойових машин батареї. Через радіозв'язок він наказав ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів".

"Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принципу розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права. Його підлеглі військовослужбовці ЗС РФ, отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні", - зазначено в повідомленні прокуратури.

Потім військовослужбовці 1 самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину "Новус" у місті Буча чоловіка. Він був одягнений у службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона Новус". Охоронець не мав зброї і не становив жодної загрози для окупантів. Проте на виконання злочинного наказу командира вони відкрили вогонь з автоматичної вогнепальної зброї по цивільному. У результаті дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер.

У цьому кримінальному провадженні раніше було повідомлено про підозру військовополоненому із зазначеного військового формування РФ, повідомляє Офіс генпрокурора. Йому інкримінують вчинення аналогічного кримінального правопорушення.