СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу Поліщуку, який переховується за кордоном

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку, який виступав на пропагандистських російських ефірах і нині переховується за кордоном, інформують в СБУ.

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном. До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

"Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн", - наголошується в повідомленні.

За наявними даними, колишній депутат координував свою підривну діяльність із представниками ФСБ, від яких отримував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування здійснювали за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.