Події

13:10 11.09.2023

СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу Поліщуку, який переховується за кордоном

2 хв читати

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку, який виступав на пропагандистських російських ефірах і нині переховується за кордоном, інформують в СБУ.

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном. До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

"Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн", - наголошується в повідомленні.

За наявними даними, колишній депутат координував свою підривну діяльність із представниками ФСБ, від яких отримував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування здійснювали за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" біля берегів Криму - ГУР МО

У ніч на понеділок сили ППО знищили 12 БПЛА Shahed-136/131 - ПС ЗСУ

Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

ОСТАННЄ

Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед - Кулеба після переговорів із Бербок

Атака БПЛА призвела до відключення від газопостачання частини споживачів у Київській області - Міненерго

Унаслідок обстрілу Кізомиса пошкоджено адмінбудівлю, постраждалих немає - Херсонська ОВА

До Умані прибули понад 3 тис. паломників, у місті запрацював особливий режим в'їзду/виїзду - ОВА

Найближчими днями в Україні утримається тепла погода вдень і прохолодна вночі, без опадів

Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" біля берегів Криму - ГУР МО

Кабмін розпочав дисциплінарне провадження стосовно керівництва та членів Нацкомісії зі стандартів державної мови

Голова Держтуризму Олеськів: Ми розширили карту "туристичних магнітів" України

Програму з компенсації оренди книгорозповсюджувачам 2024 року не фінансуватимуть - директорка УІК

СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА